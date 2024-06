Naslednjič si želijo tudi Ruse

V nadaljevanju preberite:

Tri pomembne točke so zapisane v deklaraciji dvodnevne mirovne konference o Ukrajini v Švici, ki so jo sprejeli brez soglasne podpore vseh udeležencev. Teh je bilo 101, zahteve za varnost ukrajinskih jedrskih elektrarn, neoviran dostop do črnomorskih in azovskih pristanišč ter izpustitev vseh vojnih ujetnikov in odpeljanih otrok je menda podpisalo 80 držav in štiri organizacije.