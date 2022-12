Množična mobilizacija migrantov

V nadaljevanju preberite:

Kolateralna škoda ruske agresije v Ukrajini so tudi »ruski begunci«, ki se niso strinjali s politiko Kremlja ali so se hoteli izogniti temu, da bi jih poslali na fronto. Koliko Rusov je zapustilo domovino po začetku vojne v Ukrajini, ni znano. V Moskvi so zahodne ocene, da je po razglasitvi mobilizacije pobegnilo iz države okoli 700.000 ljudi, odločno zavrnili.