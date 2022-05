Mučna bitka za izpraznitev kremeljske blagajne

V nadaljevanju preberite:

Čeprav bo naftni embargo proti Rusiji prelomnica v politiki sankcij, se Evropska unija ne more izogniti temu, da se bo do njegove uveljavitve konec leta vsak dan več sto milijonov evrov še stekalo v moskovske blagajne. Če bi bil embargo uveljavljen takoj, bi se pritisk na že tako visoke cene goriv še povečal. Hitro zvišanje cen bi lahko povzročilo večje socialne pretrese. Očitni so strahovi pred ponovitvijo protestnih gibanj, kot so bili rumeni jopiči v Franciji.

Zagovorniki embarga so na drugi strani odgovorili, da Rusija ne bo mogla hitro preusmeriti prodaje nafte drugam, saj nima na razpolago dovolj infrastrukture. Naftovodov pa ni mogoče postaviti čez noč. Tudi transport s tankerji je zapletena operacija, ki ne more nadomestiti naftovodov. Znotraj EU med državami članicami sicer še vedno ni soglasja o embargu. Najglasnejša nasprotnica predloga je Madžarska.