Multinacionalke prva žrtev Orbánovih izrednih razmer

V nadaljevanju preberite:

Multinacionalke so postale prva žrtev izrednih razmer, ki jih vlada Viktorja Orbána razglasila zaradi vojne v Ukrajini. Kot je sporočil madžarski premier, Budimpešta namerava dodatno obdavčiti večja podjetja, njihove presežne dobičke pa usmeriti v vojaške izdatke in za ublažitev posledic vojne, ki jih čuti madžarsko gospodarstvo. Ukrep, s katerim je Orbánova četrta zaporedna vlada zaznamovala začetek svojega mandata, bo veljal najmanj do prihodnjega leta in bo zajel širok spekter podjetij: od energetskih in letalskih družb do večjih trgovskih verig, bank ter ponudnikov telekomunikacijskih storitev.