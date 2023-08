Na Havajih identificirali prve žrtve požarov

Policija je identificirala prve žrtve smrtonosnih požarov, ki so prejšnji teden opustošili havajski otok Maui. Skupno se je število smrtnih žrtev povzpelo na 106, še približno 1300 ljudi pogrešajo. Ameriški predsednik Joe Biden je v torek napovedal, da bosta s prvo damo Jill Biden odpotovala na tihomorsko otočje, da si ogledata uničenje.

Oblasti pričakujejo, da se bo število smrtnih žrtev v prihodnjih dneh povečalo. Do zdaj so namreč preiskali le na četrtino prizadetega območja, poroča britanski BBC.

Aktivna dva požara

Na Havajih sicer še vedno gorita dva večja požara. Tistega pri uničenem mestu Lahaina so 85-odstotno omejili, drugega severneje od mesta pa 65-odstotno.

Biden bo na Havaje odpotoval, ko bo to mogoče, vendar ne takoj, saj si ne želi biti v napoto reševalcem. Ob tem je ponovil, da bodo za obnovo na voljo vsa razpoložljiva zvezna sredstva, vključno z ameriško vojsko in obalno stražo.

Biden je dejal, da je vlada na Havaje doslej poslala 50.000 obrokov hrane, 75.000 litrov vode, 10.000 odej, več tisoč postelj in drugo pomoč. Evakuiranim osebam je zvezna vlada namenila 700 dolarjev pomoči po osebi.

Vzrok za požare, ki so izbruhnili na Mauiju in Velikem otoku, kjer ni bilo smrtnih žrtev ali ranjenih, je uradno še predmet preiskave. Televizija ABC poroča o zasebnih videoposnetkih isker iz žic padajočih daljnovodov, ko je pihal orkanski veter. Vodstvo podjetja, ki upravlja daljnovode, se zdaj otepa obtožb, da niso pravočasno prekinili toka elektrike in s tem povzročili katastrofe.

Tudi mednarodna pomoč

Prizadetim bo v kratkem na voljo tudi prva mednarodna pomoč. Južna Koreja je namreč v torek napovedala, da bo žrtvam požarov namenila dva milijona dolarjev.

Konec tedna se Havajem spet obetajo večje nevihte.