Na Hrvaškem preiskave zaradi nasilja policistov do migrantov

Več evropskih medijev, med njimi nemški Spiegel in francoski Liberation, je včeraj objavilo prispevke o nezakonitih postopkih in nasilju policistov do migrantov na Hrvaškem in v Grčiji. Na Hrvaškem so po objavi posnetkov napovedali preiskavo.



Hrvaška komercialna televizija RTL je objavila posnetke, na katerih je videti moške z zakritimi obrazi, ki preganjajo migrante iz Hrvaške čez reko Korano v Bosno in Hercegovino. Posnetki prikazujejo, kako ljudi tepejo s palicami, kakršne imajo pripadniki posebnih enot hrvaške policije. Videti je tudi dele uniform in kose orožja, ki so podobni uniformam in oborožitvi posebnih enot hrvaške policije.



V reportaži so navedli, da so posnetki iz junija letos, nastali so v okviru osemmesečne novinarske preiskave s kolegi iz Liberationa, Spiegla, švicarske javne televizije SFR, dunajskega uredništva nemške javne televizije ARD, nizozemske novinarske mreže Lighthouse in še nekaterih medijev.



Televizija je še navedla, da vrsta informacij, ki so jih zbrali, kaže, da podobne postopke kot na Hrvaškem policisti izvajajo tudi na ostalih mejah EU, predvsem v Romuniji in Grčiji.



Objavljeni so bili tudi posnetki o nezakonitem ravnanju grške obalne straže do prosilcev za azil v Egejskem morju, kjer naj bi jim prestregli čolne in jih pustili v morju na oranžnih reševalnih splavih, za katere je denar prispevala tudi EU. Grška vlada, ki je doslej zavračala obtožbe zaradi tovrstnih postopkov, se zaenkrat ni odzvala. O nasilju nad migranti so v reportaži pričali ljudje, ki so trdili, da so bili žrtve policijskega nasilje pri nezakonitih prehodih meje, medicinsko osebje, analitiki in novinarji raziskovalci.

Pretepanje ni del običajnega postopka

Po objavi prispevka je načelnik hrvaške policijske uprave za mejo Zoran Ničeno za hrvaško RTL potrdil, da so oblikovali delovno skupino, ki naj bi danes začela preverjati navedbe o nezakonitem nasilnem vračanju oziroma t. i. push backih migrantov. Zanikal je, da obstaja kakršenkoli ukaz o pregonu ali pretepanju migrantov, ter zatrdil, da udarjanje in pretepanje ljudi nikakor nista del običajnega postopka.



Podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović je danes v Zagrebu napovedal, da bodo sankcionirali vse tiste policiste, za katere bodo ugotovili, da so kršili zakone. Dejal je, da zaradi prekoračitve pooblastil vsako leto kaznujejo približno 400 policistov iz različnih policijskih služb.



Hrvaški premier Andrej Plenković je na današnji seji vlade dejal, da je v sredo zvečer od ministra Božinovića zahteval, naj notranje ministrstvo preveri medijske navedbe o dogodkih na meji, da bi lahko ukrepali. Povedal je, da je Hrvaška urejena država, ki spoštuje svoje zakone in mednarodne predpise, ter si ne želi postopkov, ki niso v skladu s pravnim redom.



»Pričakujem, da bodo policija in pristojne službe storile vse, da bi pripravile poročilo o tem, kaj se resnično dogaja,« je dejal Plenković. Kot je dodal, ima Hrvaška pravico, tako kot vse države, preprečevati ilegalne migracije ter da ob tem cenijo vlogo hrvaške policije, ki varuje hrvaške meje.



Mednarodna organizacija za človekove pravice Amnesty International je po objavi posnetkov sporočila, da je skrb vzbujajoče, da si Evropska komisija še naprej zatiska oči pred očitnimi kršitvami evropske zakonodaje ter celo nadaljuje financiranje policijskega nadzora meje v teh državah.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: