Na Hrvaškem štiri zastrupitve zaradi uživanja gaziranih pijač

Na Hrvaškem so v zadnjih dneh obravnavali skupaj že štiri zastrupitve ob uživanju gaziranih pijač, in sicer eno na Reki in tri v Zagrebu. Prvi pacient, ki je utrpel poškodbe zgornjega dela požiralnika, je bil medtem že izpuščen iz bolnišnice, tudi pri drugem pacientu so potrdili blažje simptome. Oba sta, kot je po poročanju Jutarnjega lista dejala zdravnica, čutila pekočino in bolečino v ustih ter oteženo požiranje. Okrevanje ne bo dolgotrajno, v nekaj dneh bi lahko iz uživanja kašaste hrane že prešla na normalno hrano.

Strokovnjaki pojasnjujejo, da se takšne poškodbe načeloma pojavijo ob zaužitvi čistilnih sredstev, ki jih lahko ljudje zaužijejo hote ali nehote. Konkretnega odgovora na vprašanje, za kaj natančno gre v teh primerih, še nimajo.

Šlo naj bi za proizvode, ki sodijo pod okrilje Coca-Cole, zato pričakujejo predvsem rezultate njihovega nadzora kakovosti, ki bi moral pokazati na vsebnost snovi, ki bi lahko bile škodljive za zdravje. Vsa velika podjetja imajo dobro razvit sistem HACCP za nadzor proizvodnje in vseh vhodnih surovin, so potrdili.