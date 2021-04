Na Hrvaškem za zdaj ne bodo spreminjali protikoronskih ukrepov

Med umrlimi so tudi štirje člani družine z območja Karlovca, o katerih je v sredo zvečer poročala komercialna televizija RTL. Objavili so tragično zgodbo ženske z območja Karlovca, ki se je v treh dneh v marcu poslovila od soproga, brata, mame in tašče, ki so zboleli za covidom.

Hrvaška za zdaj na nacionalni ravni ne bo spreminjala protikoronskih ukrepov, ki jih je uveljavila 1. aprila, je danes dejal hrvaški notranji minister. Božinović je stopil pred novinarje po današnji seji znanstvenega sveta hrvaške vlade, na kateri so obravnavali stanje epidemije na Hrvaškem in ustreznost ukrepov. Povedal je, da obstoječih ukrepov na nacionalni ravni ne bodo spreminjali, ker je epidemiološka situacija specifična za vsako županijo in tamkajšnji štabi civilne zaščite predlagajo ukrepe, ki so v številnih županijah že ostrejši kot na nacionalni ravni. Med drugim ne bodo spreminjali ukrepov na hrvaški meji. Še naprej omogočajo vstop v državo vsem, ki so preboleli covid-19 ali se cepili proti njemu, za to pa ne potrebujejo svežega PCR-testa. Na Hrvaško je mogoče vstopiti tudi z negativnim hitrim testom.V državi so v zadnjih 24 urah ob 10.876 testih potrdili 2927 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 43 bolnikov s covidom-19. Danes objavljeno število novih primerov je nekoliko nižje kot prejšnji četrtek, ko so našteli 3217 novih okužb. V državi je trenutno 15.307 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 1988 covidnih bolnikov, od katerih jih 179 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev. Do danes so v državi potrdili 300.900 okužb. Umrlo je 6442 bolnikov s covidom.Na Hrvaškem so do srede zvečer porabili 617.516 odmerkov cepiv Pfizerja, AstraZenece in Moderne. Cepili so 500.233 ljudi, od tega 117.283 z dvema odmerkoma. V Zagrebu so pred tednom dni začeli bolj množično cepiti starejše od 65 let in kronične bolnike. Za ta namen so zagotovili 30.000 odmerkov cepiva AstraZenece. V enem tednu so cepili 12.300 ljudi.Zdravstveni delavci so poudarili, da se del povabljenih ni odzval na cepljenje, a svojih odločitev niso pojasnili. Neuradno so menda mnogi zavrnili cepljenje s cepivom AstraZenece zaradi stranskih učinkov, zato so na vrsto prišli tudi mlajši, ki nimajo zdravstvenih težav. V hrvaškem zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) so tudi danes potrdili, da med cepljenimi s cepivom AstraZenece niso obravnavali življenjsko nevarnih stranskih učinkov.