Na Kitajskem se že začenja božično slavje

Čeprav so se posamezni izvozniki pritoževali, da jim je visoki tečaj juana zmanjšal dobiček, so vsi našli pot na Zahod, ki se že vso jesen bojuje s covidom-19 in ki nikakor ne najde načina, kako bi lahko zatrl virus ter se v polnem obsegu vrnil na delo. In prav zaradi frustracije, s katero ZDA in evropske države pričakujejo praznike z okrašenimi jelkami, hišami in ulicami, je prišla Kitajski še kako prav ta potreba zahodnega sveta, da bi bil tudi letošnji božič poln luči.