Na otoku Ischia pred prihodom obilnega deževja evakuirajo prebivalce

Na italijanskem otoku Ischia, ki ga je v soboto med neurjem prizadel zemeljski plaz, so zaradi napovedi močnega deževja oblasti danes odredile evakuacijo več kot tisoč ljudi z ogroženih območij v mestu Casamicciola. Danes naj bi na otoku padlo do 50 milimetrov dežja, potem ko ga je v soboto padlo 100 milimetrov, je sporočila civilna zaščita.

Rumeno vremensko opozorilo, ki je najnižja stopnja opozorila, naj bi veljalo do nedelje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti v deželi Kampaniji so opozorile, da pričakujejo intenzivne padavine, ki bodo povzročile nevarnost proženja zemeljskih plazov, hitrih blatnih tokov, skalnih podorov in poplav od otoka Ischia do Neaplja in vulkana Vezuv.