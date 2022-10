Na predsedniških volitvah v Braziliji zmagal Lula

Na nedeljskih predsedniških volitvah v Braziliji je tesno zmagal nekdanji predsednik Luiz Inacio Lula da Silva. S 50,9 odstotka glasov je v drugem krogu premagal dosedanjega predsednika Jairja Bolsonara. V prvi izjavi je pozval k miru in enotnosti v državi. Dobil je že številne čestitke iz tujine.

»Ta država potrebuje mir in enotnost. Demokracija se je vrnila,« je Lula dejal svojim privržencem v Sao Paulu, poročajo tuje tiskovne agencije. Dodal je, da so izzivi pred njim ogromni, ter naštel prehransko krizo, gospodarstvo, politično razdeljenost države ter uničevanje gozdov v Amazoniji.

Njegov protikandidat, desničarski populist Bolsonaro se doslej še ni oglasil, nekaj njegovih privržencev pa se je zbralo v prestolnici Brasilia in sporočalo, da ne priznavajo izida volitev. Je pa poraz priznalo nekaj Bolsonarovih zaveznikov, med njimi predsednik spodnjega doma parlamenta Arthur Lira, ki je dejal, da je čas, da sežejo v roko nasprotnikom ter zgradijo mostove.

Podporniki znova izvoljenega brazilskega predsednika. FOTO: Sergio Lima/AFP

»Kjerkoli na svetu bi predsednik, ki izgublja, že poklical in priznal poraz. Ampak ni še poklical, ne vem, če sploh bo poklical in priznal poraz,« je o Bolsonaru dejal Lula.

Po preštetju vseh glasovnic je Lula prejel 50,9 odstotka glasov, Bolsonaro pa 49,1 odstotka. Lula je dobil 2,13 milijona več glasov in je slavil v 13 zveznih brazilskih državah, Bolsonaro pa v 14.

Lula je po objavi izida volitev že prejel številne čestitke iz tujine. Med prvimi mu je čestital ameriški predsednik Joe Biden, ki je poudaril, da so bile volitve svobodne, pravične in verodostojne. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da Brazilija z izidom nedeljskih volitev odpira novo stran zgodovine. Visoki zunanji predstavnik EU Josep Borrell je na Twitterju zapisal, da so bile volitve mirne in dobro organizirane, nemški kancler Olaf Scholz pa se je zavzel za sodelovanje z novim brazilskim predsednikom na področju varovanja okolja. Tudi španski premier Pedro Sanchez je v čestitki izpostavil skupen boj proti podnebnim spremembam. Luli je čestital tudi ruski predsednik Vladimir Putin in dejal, da izvolitev potrjuje njegovo veliko politično avtoriteto.

Užaloščeni podporniki Jaira Bolsonara. FOTO: Andre Borges/AFP

Novi brazilski predsednik je prejel čestitke tudi iz več latinskoameriških držav. Med drugimi so mu čestitali venezuelski predsednik Nicolas Maduro, argentinski predsednik Alberto Fernandez in predsednik Čila Gabriel Boric.

Norveška, ki je leta 2019 v času Bolsonara ukinila izplačevanje subvencij Braziliji za zaščito amazonskega pragozda in pomoč tamkajšnjemu avtohtonemu prebivalstvu, pa je danes že sporočila, da bo kar najhitreje obnovila financiranje.

Jair Bolsonaro se novemu predsedniku še ni oglasil. FOTO: Andre Borges/AFP

77-letni Lula da Silva, nekdanji sindikalist, čigar dolga kariera v brazilski politiki se je pričela v začetku 80. let prejšnjega stoletja, vodi progresivno Delavsko stranko (PT). Med letoma 2003 in 2010 je dva mandata zasedal položaj predsednika Brazilije in med drugim uvedel obsežne socialne programe, namenjene delavskemu razredu in boju proti revščini, na mednarodnem prizorišču pa se je zavzemal za spremembo ravnovesja moči med svetovnimi silami.