Na zahodni obali Indije več mrtvih v ciklonu

Valovi v Bombaju. FOTO: Sujit Jaiswal/AFP

Ceste v Bombaju. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Rekordno število smrti zaradi epidemije

Na zahodu Indije, ki ga je zajel silovit ciklon Tauktae, je v zadnjih dneh v divjanju neurja umrlo najmanj 24 ljudi. Od danes pogrešajo 96 ljudi, ki so bili na krovu ladje, ki so jo ob obali Bombaja zajeli visoki valovi. Več sto tisoč ljudi je brez elektrike.Ciklon je že v nedeljo opustošil dele zahodne obale Indije, v ponedeljek zvečer pa je dosegel tudi obalo zvezne države Gudžarat. S seboj je prinesel močan veter, katerega sunki trenutno dosegajo hitrost do 130 kilometrov na uro.Z območja poročajo o izruvanih drevesih, podrtih daljnovodih. Uničeni so številni domovi, ulice mest so marsikje poplavljene. Ceste do najhuje prizadetih predelov so pogosto blokirane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Doslej je življenje izgubilo najmanj 24 ljudi, v zadnjem dnevu štirje. Poleg tega je v morju ob obali Bombaja potonila ladja z 273 ljudmi na krovu, ki so jo zajeli osem metrov visoki valovi. Po navedbah indijske mornarice jim je uspelo rešiti 177 ljudi, 96 jih pogrešajo. Reševalna akcija sredi razburkanega morja se nadaljuje.Čeprav je ciklon eden najmočnejših v zadnjih desetletjih, je oblastem zaradi boljšega napovedovanja vremenskih razmer uspelo okoli 200.000 ljudi pravočasno umakniti na varno. Po prepričanju oblasti se jim je prav na ta način uspelo izogniti večjemu številu smrtnih žrtev, poroča AFP.Ciklon prinaša dodatne težave tudi zdravstvenemu sistemu, ki je sredi silovitega vala okužb z novim koronavirusom že sicer preobremenjen. Oblasti med drugim delajo vse, da bi preprečili izpade elektrike v bolnišnicah na prizadetih območjih.Danes je bilo v Indiji tudi rekordno število smrtnih žrtev med bolniki, okuženimi s koronavirusom. V zadnjih 24 urah je v Indiji po uradnih podatkih umrlo 4329 ljudi, še 263.533 se jih je okužilo. Dejanske številke bi utegnile biti še mnogo višje od uradnih.