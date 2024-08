Nad nasprotnike izkopavanja litija kot nad teroriste

V nadaljevanju preberite:

Podobno kot številne druge teme je tudi načrt za izkopavanje litija na zahodu Srbije že tako močno polarizirano srbsko družbo še dodatno razklal. Medtem ko se vrstijo protesti okoljevarstvenikov, ki jih skrbi, da bo rudarjenje dragocenega litija opustošilo naravo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić in njegovi podporniki protestnike označujejo z »eko teroristi« in jim očitajo, da skušajo z izdatno pomočjo Združenih držav Amerike odnesti Vučića z oblasti.

En mesec po tem, ko je nemški kancler Olaf Scholz 19. julija podpisal memorandum o strateškem partnerstvu EU in Srbije, ki se nanaša v prvi vrsti na izkopavanje litija na najdiščih v bližini reke Jadar v zahodni Srbiji, ljudskemu uporu proti načrtom rudarske multinacionalke Rio Tinto ni videti konca. Ker se bojijo, da bi narava in zdravje ljudi postala postranska škoda rudarjenja, protestniki vztrajno zahtevajo sprejetje zakona o prepovedi izkopavanja litija in bora. Oblast pa že kaže prve znake živčnosti, saj so v preteklih nekaj dneh priprli štiri okoljske aktiviste, ki jim očitajo kaznivo dejanje nasilnega rušenja ustavne ureditve.