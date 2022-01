Najprej zaplet z letali, zdaj še z oklepniki

V nadaljevanju preberite:

Le nekaj mesecev zatem, ko je Hrvaška slovesno oznanila podpis pogodbe o nakupu francoskih vojaških letal rafale v vrednosti milijarde evrov, je te dni v središču pozornosti javnosti še en nakup vojaške opreme. Gre za pehotna bojna vozila bradley, ki so jih Hrvaški kot donacijo ponudile Združene države Amerike. Kot je v navadi, se je zaradi nakupa zaiskrilo tudi na hrvaškem političnem vrhu. ZDA pa so postavile ultimat: odločite se v naslednjih dneh, najpozneje do konca januarja.