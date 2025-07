Najstarejši maratonec na svetu umrl v prometni nesreči

Najstarejši maratonec na svetu, Indijec Fauja Singh, ki je še pred dobrim desetletjem tekmoval – pri starosti več kot sto let, je umrl pri 114 letih v prometni nesreči. Voznik, ki ga je zbil do smrti, je pobegnil. Nesreča se je zgodila 14. julija, ko je Singh prečkal cesto blizu svoje rojstne vasi v Pundžabu, piše BBC.

Policija je sporočila, da pobeglega voznika iščejo in da preiskujejo dogodek. Singhovo smrt sta potrdili njegova londonska tekaška skupina in humanitarna organizacija Sikhs in the City.

Leta 2004 je prejel nagrado za izjemne dosežke v teku. FOTO: Jim Watson/AFP

Singh, ki so mu rekli tudi Tornado s turbanom in Torpedo s turbanom, si je mednarodno slavo prislužil pozno v življenju. Potem ko je leta 1994 izgubil sina in kasneje še ženo, se je posvetil maratonskemu teku kot načinu premagovanja žalosti. Prvi polni maraton je pretekel pri 89 letih in jih skupno dokončal devet, med njimi tiste v Londonu, Torontu in New Yorku.

Leta 2011 je postal prvi stoletni udeleženec maratona – Toronto Waterfront Marathon je takrat pretekel v dobrih osmih urah. Leto pozneje je bil nosilec bakle na olimpijskih igrah v Londonu.

Leta 2016 je odprl maraton v Mumbaju. FOTO: Sujit Jaiswal/AFP

Kljub vsem uspehom ti nikoli niso bili vpisani v knjigo rekordov, saj Singh ni imel rojstnega lista, je pa od kraljice Elizabete vseeno prejel čestitko za stoti rojstni dan.

Tudi indijski premier Narendra Modi je ob maratončevi smrti izrazil sožalje in poudaril, da je bil Singh »izjemen, neverjetno odločen športnik ter navdih za mlade in promocijo zdravega načina življenja«.