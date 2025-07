Zavlačevanje Gibanja Svobode: Šele po letu dni obravnava, kaj z zahtevo SDS

V nadaljevanju preberite:

Dobro leto po ustanovitvi preiskovalne komisije o Gen-I, Star Solarju in Gibanju Svoboda, ki jo je zahteval državni svet, ta prav zares še vedno ni začela delovati. Še več, njen predsednik, poslanec Gibanja Svoboda, Tomaž Lah se še vedno ukvarja s »tretjinsko zahtevo« SDS, podano na konstitutivni seji, ki narekuje zaslišanje 70 prič, od tega 37 poslancev Gibanja Svoboda, in več pripravljalnih preiskovalnih dejanj. A za jutri je zdaj sklical novo sejo, na kateri naj bi se dogovorili o delu, in potencialno vzpostavili nevaren precedens.