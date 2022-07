Naložbe v plin in nuklearke bodo zelene

V nadaljevanju preberite:

Evropski parlament je danes zavrnil predlog ugovora novi ureditvi, po kateri bodo naložbe v plinske in jedrske elektrarne pod nekaj pogoji obravnavane kot trajnostni, zeleni projekti. Tako bi pritegnile več vlagateljev in zagotovile cenejše financiranje. Za ugovor je glasovalo 278 poslancev, proti pa jih je bilo 328.

Delegirani akt, ki v okviru tako imenovane zelene taksonomije vpeljuje takšno ureditev, je na začetku februarja sprejela evropska komisija. Za njegovo zavrnitev bi v evropskem parlamentu potrebovali absolutno večino 353 glasov. Pred glasovanjem so zagovorniki delegiranega akta prevladovali v desnosredinski EPP, v liberalnem Renew so bili razdeljeni, nasprotnikov pa je bilo več v levosredinski S&D. Proti so bili, seveda, Zeleni in tudi Levica.