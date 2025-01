Napadalec v New Orleansu je deloval sam

Napadalec, ki je v sredo v New Orleansu z avtomobilom zapeljal v množico, ki je proslavljala novo leto, in ubil 14 ljudi, je, kot vse kaže, deloval sam, je danes sporočila ameriška zvezna policija FBI. Zaenkrat tudi niso našli povezave z eksplozijo vozila pred Trumpovim hotelom v Las Vegasu, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Trenutno ne ocenjujemo, da je bil v napad vpleten kdorkoli drug razen Shamsud-Din Jabbar,« je na novinarski konferenci povedal namestnik pomočnika direktorja FBI Christopher Raia, potem so so preiskovalci sprva iskali morebitne sostorilce.

Ugotovili so še, da je osumljenec na ulicah priljubljenega predela mesta, kjer je kasneje izvedel napad, predhodno namestil dve doma izdelani bombi. »Pridobili smo posnetke nadzornih kamer, ki prikazujejo Jabbarja, kako namešča napravi na mesto, kjer smo ju pozneje našli,« je dejal.

Sprva je bilo govora o 15 smrtnih žrtvah napada, a je FBI sedaj pojasnil, da je bilo ubitih 14 ljudi, 15. oseba pa je napadalec, ki je bil ubit v obstreljevanju s policijo.

Ko je pred tem že povedal ameriški predsednik Joe Biden, je tudi Raia potrdil, da je 42-letni napadalec, nekdanji pripadnik vojske in vojni veteran, objavil več posnetkov, v katerih izraža podporo skrajni skupini Islamska država (IS).

V enem od posnetkov, ki jih je objavil, ko se je v torek zvečer vozil iz Houstona proti New Orleansu, je tako dejal, da je naprej »hotel škodovati družini in prijateljem, a ga je skrbelo, da se naslovnice ne bi osredotočile na vojno med verniki in neverniki«.

Po nekaterih ugibanjih je FBI tudi sporočil, da nič ne kaže, da bi bil napad povezan z eksplozijo Teslinega cybertrucka pred Trumpovim hotel v Las Vegasu nekaj ur pozneje. »Trenutno ni dokončne povezave med napadom tu v New Orleansu in tistim v Las Vegasu,« je dejal.

Na dan je sicer prišlo, da je cybertruck v Koloradu najel Matthew Alan Livelsberger, prav tako član ameriške vojske, v mesto pa je prispel v sredo zjutraj, kaki dve uri pred eksplozijo.

Vozilo, napolnjeno s kantami z bencinom in pirotehniko za ognjemet se je ustavilo pred vhodom v hotel, nakar je kmalu po pojavu dima eksplodiralo. Voznik je umrl, še sedem ljudi je bilo lažje ranjenih.