Američani se spet bojijo terorizma

Trk poltovornjaka v množico v New Orleansu s petnajstimi mrtvimi in razstreljeni tovornjak cybertruck v Las Vegasu sta v ZDA na prvi dan novega leta ponovno vzbudila strahove pred islamskim terorizmom. 42-letni Shamsud-Din Jabbar, ki je povzročil pokol na znameniti Bourbon Street, je najeti poltovornjak opremil z zastavo Islamske države.

Nekdanji vojak iz teksaškega Houstona je šel po bratovem pričevanju skozi radikalizacijo, njegov zločin naj ne bi imel nič skupnega z njegovo islamsko vero. 24-letni Abdur Jabbar je starejšega brata opisal kot prijaznega in prijateljskega človeka, to pa ne bo pomagalo svojcem petnajstih ubitih in več desetin ranjenih. Med njimi so bili tudi mladi ljudje, ki jim je napadalec odvzel prihodnost.

Fotografija domnevnega napadalca. FOTO: Afp

Shamsud-Din Jabbar je očitno šel skozi osebne stiske, saj je kljub kasnejši karieri nepremičninskega posrednika živel je v prikoličarskem naselju s kurami in ovcami na svojem dvorišču. Dvakratnega ločenca, ki ga je ustavil šele policijski strel, so leta 2002 aretirali zaradi kraje in tri leta zatem zaradi vožnje brez vozniških dokumentov, v houstonskem predmestju s številnimi muslimanskimi imigranti pa je vendarle živel le streljaj od mošeje ter je na morilski poltovornjak navesil zastavo Islamske države. Tik pred napadom za svoj navdih navajal Islamsko državo Iraka in Sirije.

zaradi pravega arzenala v poltovornjaku zdaj tudi pri zveznem preiskovalnem uradu FBI sumijo, da je imel morilski terorist pomagače, nekateri ameriški opazovalci pa opominjajo na slabega četrt stoletja od napadov islamskih teroristov na Svetovni trgovinski center v New Yorku in washingtonski Pentagon s skoraj tri tisoč žrtvami. V nasprotju z napadalci doslej daleč najhujšega napada islamskega terorizma je bil Shamsud-Din Jabbar ameriški državljan, Islamska država pa si prisvaja odgovornost za tega in nekatere druge nedavne napade v zahodnih državah z islamističnim predznakom.

Eksplodirani poltovornjak v Las Vegasu. FOTO: Alcides Antunes Via Reuters

Terorističnega ozadja se mnogi Američani bojijo tudi pri razstrelitvi Teslovega poltovornjaka pred hotelom prihodnjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Las Vegasu, še vedno demokratski predsednik Joe Biden pa je iz Camp Davida državljane posvaril pred prehitrimi zaključki. Če se bo izkazalo, da so na ameriških tleh udarili islamski skrajneži, pa bo na zatožni klopi tudi sam. Shamsud-Din Jabbar je bil res ameriški državljan, nekateri strokovnjaki pa v ZDA zaradi nepremišljene priseljeniške politike sedanje administracije domnevajo teroristične operativce v državi, ki samo čakajo na svojo priložnost. Biden je razburil tudi z novoletno odpravo smrtne kazni za preživele teroriste z enajstega septembra.

Demokratski predsednik Joe Biden je posvaril pred prehitrimi zaključki. FOTO: Ken Cedeno /Reuters

H končanju brutalnosti je pozvala tudi prihodnja prva dama slovenskega rodu Melania Trump: »Prizadevajmo si za prihodnost, v kateri bo prevladal mir.«