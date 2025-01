Z vozilom v množico v New Orleansu: deset mrtvih in 30 poškodovanih

V množico na znameniti ulici Bourbon Street v Francoski četrti v New Orleansu je zapeljalo vozilo, pri tem je umrlo deset oseb, še 30 je ranjenih, navaja CNN. CBS dodaja, da je voznik nato izstopil iz tovornjaka in začel še streljati, policisti so streljali nazaj. Incident naj bi se zgodil okoli 3.15 po lokalnem času na križišču ulic Bourbon Street in Iberville v francoski četrti.

Posnetki iz znamenite ulice kažejo, da je bila ulica polna ljudi, ki so proslavljali novo leto.

Videoposnetki, ki krožijo po družbenih medijih in za katere se zdi, da so bili posneti danes na prizorišču množičnega incidenta, prikazujejo več žrtev na tleh v New Orleansu. V ozadju je slišati streljanje, ljudje pa bežijo z območja, navaja BBC.