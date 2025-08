Naslednji izraelski korak: popolna okupacija Gaze

V nadaljevanju preberite:

Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu je v ponedeljek na zaprtem srečanju z izraelskimi novinarji dejal, da načrtuje »razširitev operacij« na območju Gaze ter, posledično, popolno okupacijo porušene palestinske enklave, največjega množičnega morišča in hiralnice na svetu, kjer izraelski režim že dvaindvajset mesecev tako rekoč v neposrednem prenosu izvaja genocid. To nikakor ni presenečenje. Netanjahu je le na glas povedal to, kar izraelske oblasti načrtujejo in izvajajo že od 7. oktobra 2023.