Nato v nove čase z novo obrambo

Napad na Ukrajino in ruska vojaška integracija z Belorusijo sta ustvarila novo varnostno realnost na evropski celini. Tako v Severnoatlantskem zavezništvu nastaja nova obrambno-odvračalna drža, prilagojena drugačnim okoliščina Z novim položajem se zavezniške sile krepijo v celotnem krilu od Baltika do Črnega morja. Več obrambe po drugi strani zahteva več izdatkov. Tudi najbolj obotavljive države, kot je bila Nemčija, se po ruskem napadu na Ukrajino odločajo za večje naložbe in izpolnjevanje Natovega cilja: izdatki za obrambo v višini dveh odstotkov BDP.