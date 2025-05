Nekdanji kraljevi marinec iz Liverpoola pred sodnikom ganjen in redkih besed

Nekdanji kraljevi marinec je bil pridržan, ker ga obtožujejo, da je v ponedeljek na paradi z vozilom zapeljal v množico navijačev nogometnega kluba Liverpool, ko je ta proslavljal osvojitev naslova v Premier ligi, poroča Guardian.

Storilec je Paul Doyle, star 53 let. Na sodišču v Liverpoolu je bil v petek videti prestrašen in utrujen. Obtožen je kaznivih dejanj, med katerimi so povzročitev poškodb in hude telesne poškodbe šestim osebam, med njimi tudi 11-letnemu otroku.

Doyle, poročen oče treh otrok, je obtožbe poslušal z negodovanjem. Tožilec Philip Astbury je namreč sodišču povedal, da je domnevno »namenoma zapeljal« proti množici ljudi, ki so poskušali zapustiti parado.

Vsaj 79 ljudi je bilo poškodovanih, ko je Ford Galaxy Titanium zapeljal v množico ob koncu praznovanja, ki ga je v ponedeljek, na državni praznik, v središču Liverpoola spremljalo več sto tisoč ljudi.

Po podatkih policije so bili poškodovani stari od 9 do 78 let, približno 50 ljudi je potrebovalo zdravljenje v bolnišnici.

Očitajo mu sedem kaznivih dejanj

Doyle, ki prihaja iz območja West Derby v Liverpoolu, je obtožen sedmih kaznivih dejanj – dveh zaradi povzročitve poškodb z namenom, dveh zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb z namenom, dveh zaradi poskusa povzročitve hudih telesnih poškodb z namenom in enega zaradi nevarne vožnje.

Doylejev profil na LinkedInu navaja, da je bil med letoma 1990 in 1994 kraljevi marinec, preden je začel delati na področju IT in kibernetske varnosti.

Doyle je poškodoval 70 ljudi. FOTO: Phil Noble/Reuters

Obtožbe se nanašajo na šest domnevnih žrtev, od katerih je bila ena še vedno v bolnišnici. Najmlajši domnevni žrtvi sta stari 11 in 17 let. Dve obtožbi, povzročitev poškodb in poskus hudih telesnih poškodb, se nanašata na enega od mlajših. Identitete šestih žrtev niso razkrili zaradi spoštovanja zasebnih podatkov.

Bil je redkobeseden in ganjen

Doyle, oblečen v črno obleko in sivo kravato, je med kratko obravnavo na sodišču za prekrške spregovoril le, da bi potrdil svoje ime, naslov in datum rojstva. Ko so ga pripeljali v nabito polno sodno dvorano, je bil videti ganjen, na kratko je pogledal na desetine novinarjev, preden je uprl pogled v tla.

Tožilec je povedal, da naj bi Doyle »uporabil svoje vozilo kot orožje za povzročitev poškodb«. Richard Derby, zagovornik, pa je dejal, da v tej fazi ni nobenih znakov, da bi se izrekel za obtožbe.

Po 12-minutnem zaslišanju so Doyla pridržali.

Astbury je trdil, da bi Doylu morali zavrniti varščino, saj bi obstajala »resnična nevarnost za njegovo varnost«, če bi mu dovolili zapustiti sodišče.

Okrožni sodnik Paul Healey je primer označil za »resnično izjemen«, saj je uvedel omejitve poročanja, ki preprečujejo identifikacijo šestih žrtev. Dejal je, da naj bi obtoženi povzročil »zelo obsežne poškodbe« in da obstaja »zelo realna možnost nadaljnjih obtožb«.

Sojenje bo 24. novembra

Kasneje je Astbury na kratkem zaslišanju na sodišču v Liverpoolu dejal: »To je preiskava, ki še vedno poteka, in še vedno je treba zaslišati veliko prič, analizirati veliko posnetkov nadzornih kamer in seveda zavarovati zdravniške dokaze.«

Po incidentu v Liverpoolu. FOTO: Peter Powell/AFP

Doyle je prikimal, ko mu je sodnik povedal, da bo pridržan v priporu »glede na naravo javnega interesa v tej zadevi in ​​upravičene pomisleke drugih glede vašega dobrega počutja v skupnosti«. Povedali so mu, da bo naslednja obravnava 14. avgusta, začasni datum sojenja pa bo 24. novembra.

Doylov profil na LinkedInu pravi, da je bil med letoma 1990 in 1994 pripadnik kraljeve marinske vojske, preden je delal na področju IT in kibernetske varnosti. Diplomant naj bi prej delal za sklad NHS in veliko britansko podjetje za upravljanje premoženja.