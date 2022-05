Nevtralnosti se je še vedno težko odpovedati

V nadaljevanju preberite:

Klub vojaško nevtralnih evropskih držav se krči. Njegovi najvidnejši predstavnici sta še vedno Švica in Avstrija, kjer je ruski napad na Ukrajino odprl razpravo o možnosti poglabljanja obrambnega sodelovanja z ostalo Evropo in ZDA, toda napovedovati, da bo katera od njiju kmalu odšla po poti Finske in Švedske, bi bilo preuranjeno. V članku več o tem, zakaj v severni sosedi večina prebivalstva še vedno nasprotuje članstvu države v Natu in zakaj v Švici ne izključujejo možnosti reinterpretacije koncepta nevtralnosti.