Ni nevtralnosti med gasilcem in ognjem

Kosovski premier Albin Kurti je glavni sogovornik srbskega predsednika Aleksandra Vučića v pogajanjih o ureditvi statusa Kosova in odnosov s Srbijo. Vučić je v ponedeljek zvečer odredil najvišjo stopnjo bojne pripravljenosti srbske vojske in enot pod nadzorom notranjega ministrstva zaradi dogajanja na Kosovu, dan pred tem pa smo se s Kurtijem po videokonferenci pogovarjali o zapletenem položaju v tem delu Balkana.

Razmere na Kosovu so se v zadnjih tednih znova zaostrile, potem ko je kosovska policija aretirala nekdanjega srbskega policista zaradi suma kršitve ustavnega reda, na kar so se Srbi odzvali s postavitvijo cestnih zapor in zahtevali njegovo izpustitev.

Z barikadami vztrajajo že 18 dni. Mirovne sile Nata Kfor, ki skrbijo za ohranjanje krhkega miru in varnosti, so pozvale k mirni rešitvi spora z dialogom. Albin Kurti nam je v intervjuju zagotovil, da lahko njegova policija sama odstrani cestne zapore, časa za to pa ni več veliko.