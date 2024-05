Norveška omejuje vstop za ruske državljane, ki pridejo kot turisti

Norveška je danes sporočila, da bo s prihodnjim tednom omejila vstop ruskim državljanom, ki pridejo v državo za turistične namene. Kot je pojasnilo pravosodno ministrstvo v Oslu, je odločitev odgovor na rusko agresijo proti Ukrajini.

Norveška bo od 29. maja močno omejila vstop ruskim državljanom, ki pridejo v državo za turistične ali druge nebistvene namene, je na spletni strani objavila vlada.

Nova pravila bodo veljala tudi za tiste, ki so vizum za vstop prejeli iz drugih schengenskih držav. S tem bo Norveška ruskim turistom onemogočila še zadnji neposredni dostop do evropskega schengenskega območja, katerega članica je.

Kot je pojasnila norveška ministrica za pravosodje Emilie Enger Mehl, je odločitev o poostrenih vstopnih pravilih v skladu s stališčem Osla, da »stoji ob strani svojim zaveznikom in partnerjem v odzivih na nezakonito agresijo Rusije proti Ukrajini« od februarja 2022.

Norveška je od pomladi 2022 skoraj prenehala izdajati turistične vizume ruskim državljanom. Le imetniki vizumov za dolgoročno bivanje, izdanih pred tem obdobjem, ali tisti, ki so imeli vizume iz drugih schengenskih držav, so lahko prečkali mejno postajo Storskog - Boris Gleb, edini kopenski mejni prehod med Norveško in Rusijo.

V skladu z novimi pravili jim bo od prihodnje srede onemogočen vstop na Norveško, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izjeme bodo veljale za tiste ruske državljane, ki obiščejo svoje ožje družinske člane, ki prebivajo na Norveškem, in tiste, ki imajo dovoljenje za študij ali delo.

Skandinavska država, ki si z Rusijo na Arktiki deli 198 kilometrov kopenske meje, gre po stopinjah EU, čeprav ni njena članica, in je sprejela skoraj vse sankcije, ki jih je Bruselj sprejel proti Moskvi zaradi invazije na Ukrajino.