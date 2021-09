Novi afganistanski zunanji minister želi nagovoriti GS ZN

Mutaki je v pismu Guterresu dodal, da dosedanji afganistanski veleposlanik pri ZN Gulam Isakzaj, ki ga je imenovala vlada predsednika Ašrafa Ganija, nič več ne predstavlja države pri ZN. FOTO: Eduardo Munoz Alvarez/AFP

Novi afganistanski zunanji minister iz vrst talibov je zaprosil za nagovor svetovnih voditeljev na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov, so v torek sporočili ZN. Za to je zaprosil tudi veleposlanik odstavljene afganistanske vlade. O tem, kdo bo nastopil, bo odločal pristojni odbor, a ni jasno, ali se bo sestal pred koncem razprave.Novi afganistanski zunanji ministerje generalnemu sekretarjuposlal pismo, v katerem je »zahteval sodelovanje« na splošni razpravi voditeljev ob začetku 76. zasedanja generalne skupščine ZN, je sporočil Guterresov tiskovni predstavnik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Iz pisma z datumom 20. september, tj. dan pred začetkom splošne razprave, ni razvidno, ali želi Mutaki priti v New York ali so želeli talibi poslati vnaprej posneti govor, kot je zaradi pandemije covida-19 storilo več deset voditeljev.Mutaki je v pismu Guterresu dodal, da dosedanji afganistanski veleposlanik pri ZN, ki ga je imenovala vlada predsednika, nič več ne predstavlja države pri ZN. Za novega veleposlanika pri Združenih narodih so imenovali tiskovnega predstavnika talibov, je zapisal.Pojasnil je še, da je bil nekdanji predsednik Gani odstavljen 15. avgusta, ker je, potem ko so oblast prevzeli talibi, zbežal iz države. »Države po svetu ga ne priznavajo več za predsednika,« piše v pismu, navajajo v ZN.Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja je povedal še, da je Guterres 15. septembra prejel tudi pismo dosedanjega veleposlanika, ki je vsebovalo sestavo afganistanske delegacije za zasedanje GS ZN.Sekretariat ZN je po posvetu z uradom predsednika generalne skupščine pismi poslal pristojnemu odboru, ki ga sestavljajo Rusija, Kitajska, ZDA, Švedska, Južna Afrika, Sierra Leone, Čile, Butan in Bahami. Vendar pa je po poročanju AFP vprašanje, ali se bo odbor sestal pred ponedeljkom, ko je predviden konec splošne razprave svetovnih voditeljev.Odbor je sicer v preteklosti odločanje že prepustil glasovanju v generalni skupščini, je povedal diplomatski vir. Doslej sicer talibske vlade ni priznala še nobena vlada. Zahtevajo, da najprej izpolnijo zaveze na področju človekovih pravic.