Novi časi, novi modeli ekologije in sociale

Eko-socialni pristop dobiva nove dimenzije. V Lyonu so se odločili, da parkirišče ni več samo parkirišče, za vse enako, ampak bodo različni domači uporabniki (in ne le obiskovalci) zanj plačevali različno. Od januarja prihodnje leto bo cena odvisna od velikosti in tipa avtomobila: za velika vozila na bencin ali dizel bo treba odšteti več, za hibridna, električna in manjša vozila pa manj. Demokracija dobiva nove družbene obraze, kakor ni malo kritik, se bo tistim, ki imajo malo več, kolektivno jemalo na vsakem koraku. Ko bi se le potem razporedilo korektno ...