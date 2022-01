Novi posnetki opustošenja po izbruhu vulkana in cunamijih

Diplomatsko predstavništvo Tonge v EU je objavilo nove fotografije opustošenja otoške kraljevine po izbruhu podvodnega vulkana in cunamijih minulo soboto. Prizori prikazujejo s plastjo vulkanskega pepela prekrite avtomobile, ceste in stavbe v prestolnici Nuku'alofa na otoku Tongatapu, poroča BBC.

Vulkanski pepel je prekril tudi glavno letališče na otoku Tongatapu, zaradi česar na njem še ne morejo pristati letala z nujno pomočjo – hrano in pitno vodo. Skupine več sto reševalcev in prostovoljcev so letališke steze danes očistile, poroča AFP. Oblasti upajo, da bodo prva letala s humanitarno pomočjo na otoku lahko pristala kmalu.

Fotografije prikazujejo tudi porušene zgradbe in drevesa na obalnih območjih otoka Tongatapu, ki so jih uničili več kot meter visoki cunamiji. Tongovska vlada je posledice cunamijev, ki so zahtevali vsaj tri smrtne žrtve, označila za »nepredstavljivo katastrofo«.

Čiščenje posledic vulkanskega izbruha in cunamijev. FOTO: Marian Kupu/Broadcom Broadcastin via Reuters

Izbruh vulkana je prekinil vse komunikacijske povezave otoške državice s preostalim svetom. Po izbruhu je delovala le komunikacija prek redkih satelitskih telefonov, ki jih imajo ambasade tujih držav v prestolnici Nuku'alofa. Danes je telekomunikacijsko podjetje Digicel sporočilo, da so vzpostavili mednarodne telefonske povezave, vendar BBC ni uspel doklicati telefonskih številk na Tongi. Polna komunikacijska povezava – tudi internetna – bi bila lahko vzpostavljena šele čez okoli štiri tedne, saj je treba popraviti poškodovan podvodni komunikacijski kabel. Ta naj bi bil poškodovan na dveh mestih.

Iz humanitarne organizacije Rdeči križ, ki je po poročanju BBC danes dopoldne uspela vzpostaviti povezavo s svojimi sodelavci na Tongi, so sporočili, da njihovo osebje med prebivalce razdeljuje čisto vodo, in jim svetuje, naj zbiralnike deževnice zaščitijo pred onesnaženjem z vulkanskim prahom.

Satelitski posnetek zgradb na otočju Ha'apai v osrednjem delu Tonge pred izbruhom vulkana in cunamiji ter po njih. FOTO: Različni viri/AFP

Posnetki otočja, ki so jih pred dnevi napravili z letali novozelandske vojske, so pokazali, da je uničenih več vasi tudi na drugih otokih kraljevine.

Prve ladje s pomočjo iz Nove Zelandije in Avstralije naj bi Tongo dosegle ta petek. Novozelandski obrambni minister Peeni Henare je za BBC povedal, da bodo ladje dostavile preko 250.000 litrov pitne vode in opremo za razsoljevanje morske vode. Potreba po pitni vodi je trenutno prioriteta, je sporočila tongovska vlada. Z otočja prihajajo tudi poročila o kopnenju zalog hrane v trgovinah.

Odprava pošiljke avstralskega Rdečega križa. FOTO: Carolyn Varley/Australian Red Cross via Reuters

Tongovske oblasti pa so izrazile zaskrbljenost, da prihod humanitarne pomoči povzročil širjenje covida-19 na Tongi; prvi primer okužbe so v otoški državici zabeležili šele oktobra lani.