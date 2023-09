Novi val nasilja, v ozadju ruska hibridna operacija?

V nadaljevanju preberite:

​Skupina vsaj 30 težko oboroženih profesionalcev se na severu Kosova že od zgodnjega jutra spopada s kosovsko policijo. Po do zdaj znanih podatkih je bil ubit en policist, en je bil ranjen in še en poškodovan. Iz vrst neznanih napadalcev, ki so z oklepnim vozilom vdrli v samostan v vasi Banjska, je bil po trditvah kosovskih oblasti ubit en človek.

Predsednik vlade Kosova Albin Kurti je na novinarski konferenci napade zamaskiranih uniformirancev označil za teroristično dejanje in poudaril, da gre za »zločin, ki ga financira uradni Beograd ... Mi ščitimo zakonitost in branimo neodvisno Kosovo.«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić napada še ni komentiral, njegova izjava je napovedana ob 20. uri.