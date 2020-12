Novo poglavje geopolitične igre

V nadaljevanju preberite:

Turški napadi na Ajn Iso so izrazito taktični – s tihim privoljenjem Rusije. Ta kljub različnim ciljem – Turčija si želi razbiti kurdsko avtonomijo, Rusija pa celotno državo spraviti pod nadzor predsednika Bašarja al Asada – svoje vojaške prisotnosti v Siriji s Turčijo sodeluje dobra štiri leta. Turški napad na Ajn Iso, ki poteka blizu ruske vojaške opazovalnice, bi namreč lahko ogrožene Kurde prisilil, da bi mestece predali v roke vladnih sil, kar bi koristilo tako Turčiji kot Rusiji. Še posebej pred primopredajo poslov v Washingtonu. Kurdi so sicer sporočili, da Ajn Ise nikakor ne nameravajo zapustiti, saj se zavedajo, kaj bi to zanje pomenilo: dokončen politični poraz.