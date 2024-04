Nujne so takojšnje in usklajene sankcije proti Izraelu

V nadaljevanju preberite:

Morebitna izraelska kopenska ofenziva bi bila strahotna groza, epohalna človeška tragedija: njena preprečitev bi morala biti kategoričen imperativ celotne mednarodne skupnosti, kar pa je mogoče le s takojšnjimi in usklajenimi in skrajno ostrimi gospodarskimi in političnimi (in pravnimi) sankciji proti skrajno desni, ultimativno militantni izraelski vladi. Tukaj in zdaj!