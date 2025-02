Pljučnica je zelo nevarna, a za papežem je mirna noč

Zdravstveno stanje papeža Frančiška ostaja še naprej zapleteno, sinoči so namreč iz Vatikana sporočili, da ima pljučnico na obeh pljučnih krilih. Danes zjutraj je sicer italijanska tiskovna agencija Ansa poročala, da je v bolnišnici preživel mirno noč in da je zjutraj pojedel zajtrk.

Oseminosemdesetletnega papeža z rojstnim imenom Jorge Mario Bergoglio so v bolnišnico Gemelli sprejeli zaradi bronhitisa. Prvi testi so potrdili okužbo dihal, nato so nadaljnje mikrobiološke preiskave razkrile polimikrobno okužbo, zaradi česar so zdravniki terapijo prilagodili. Po več dneh zdravljenja se je menda njegovo zdravstveno stanje izboljševalo, včeraj pa so sporočili, da je CT-slikanje prsnega koša, ki so ga svetemu očetu opravil popoldne, pokazalo pljučnico v obeh pljučnih krilih, kar zahteva dodatno zdravljenje.

Kaj takšno stanje pomeni za človeka njegovih let in že siceršnje težave z zdravjem, smo vprašali infektologinjo UKC Ljubljana Matejo Logar.

»Vsekakor je pljučnica pri starostnikih zelo nevarna bolezen. Veliko starostnikov, ki zboli za njo, tudi umre. To je pravzaprav eden najpogostejših infekcijskih vzrokov smrti pri njih. Predvsem pljučnica pri virusni okužbi dihal, tako kot je verjetno pri papežu, pogosto prizadene obe pljučni krili, kar pomeni, prvič, da v krvi zaradi tega začne primanjkovati kisika, po drugi strani pa pomeni to večjo prizadetost srca. To mora namreč bistveno več energije vložiti v to, da zadosti potrebam telesa po kisiku,« je opisala Mateja Logar.

Kot je pritrdila, je papeževo zdravstveno stanje, kolikor je o njem mogoče sklepati iz medijskih poročil, resno. »Težko sicer ocenjujem bolj natančno, a pri pnevmokoknih pljučnicah – pnevmokoki so bakterije, ki najpogosteje povzročajo pljučnice – je pri ljudeh, ki so starejši od 85 let, smrtnost tudi do 30-odstotna.«

Kot danes zjutraj poroča Ansa, papež v svoji sobi v bolnišnici vstane iz postelje in tudi sede v fotelj. Za zdaj menda ne prejema dodatnega kisika, viri iz Vatikana tudi poročajo, da se njegovo »srce zelo dobro drži«. Po zdravniških navodilih ne sprejema obiskov, razen neposrednih sodelavcev, ki mu predložijo dokumente in listine.