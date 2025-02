Upokojenci so pričakovali višji dvig pokojnin

V nadaljevanju preberite:

Konec meseca bo nekoliko več kot 647.600 upokojencev, od tega skoraj 490.000 starostno upokojenih, prejelo za 4,5 odstotka višje pokojnine, kot so jih decembra lani, ob tem pa še poračun te redne letne uskladitve za januar.

Predstavnice sindikata in zveze društev upokojencev izpostavljajo, da so glede na dosedanje napovedi upali na več, vlado pa pozivajo, naj povrne odstotek uskladitve, za katerega so bili upokojenci po njihovem mnenju opeharjeni leta 2021.