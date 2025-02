Papež Frančišek zasebno izrazil bojazen, da tokrat ne bo okreval

Papež Frančišek, ki je še vedno v bolnišnici, po pričevanju dveh oseb, seznanjenih z njegovim stanjem, trpi zaradi hudih bolečin in je zasebno izrazil bojazen, da tokrat ne bo okreval. V nedeljo so ga zdravniki v bolnišnici Gemelli vznemirili, ko so mu prepovedali izvedbo redne jutranje molitve, ki jo redko izpusti, tudi ko je hospitaliziran. Zdaj deluje povsem po navodilih zdravstvenega osebja.

Papež se je sprva upiral odhodu v bolnišnico, vendar so mu jasno povedali, da tvega smrt, če ostane v svoji sobi v Vatikanu. Ker se njegovo zdravje v zadnjem mesecu slabša, je pospešil dokončanje ključnih pobud in imenovanje zaveznikov na pomembne položaje, da bi zaščitil svojo zapuščino pred prihajajočo bitko za nasledstvo.

V ponedeljek zjutraj je prejel evharistijo, nato pa se je posvetil delu in branju. Papež je ganjen nad številnimi sporočili naklonjenosti in bližine, ki jih prejema v zadnjih urah. Posebej se zahvaljuje tistim, ki so trenutno hospitalizirani, za izraženo ljubezen in dobre želje v obliki risb in sporočil; moli za njih in prosi, da tudi oni molijo zanj, piše vatikanska tiskovna agencija.

Tiskovni urad je prav tako potrdil, da je splošna avdienca, predvidena za ta teden, odpovedana.

Bitka za nasledstvo

Na začetku februarja je podaljšal mandat italijanskemu kardinalu Giovanniju Battisti Reju kot dekanu Kardinalskega zbora, ki bo nadzoroval priprave na morebitni konklave. Ta poteza, ki je obšla načrtovano glasovanje vrhovnih kardinalov o naslednjem dekanu, naj bi zagotovila, da bo postopek potekal v skladu s papeževimi željami.

Giovanni Battista Re je star 91 let. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Re, dolgoletni kardinal, je prestar, da bi sodeloval v konklavu, vendar bo kljub temu ključna figura v zakulisnih razpravah pred njim. Dejstvo, da ga je Frančišek izbral za dekana namesto mlajšega kandidata, nakazuje, da je želel na tem položaju ohraniti njemu naklonjeno osebo, ki bi branila njegovo zapuščino.

Preden se je njegovo zdravje poslabšalo, se je Frančišek soočal s politično občutljivim obdobjem. Na začetku tega meseca je bil zelo kritičen do podpredsednika ZDA J. D. Vancea zaradi njegove interpretacije teološkega koncepta Ordo amoris, ki ga je Vance uporabil za upravičevanje migracijske politike predsednika Donalda Trumpa.

Podpredsednik ZDA je pred kratkim uporabil srednjeveški katoliški koncept Ordo amoris za utemeljitev stališč, ki zagovarjajo napovedane deportacije in nehumane prakse z migranti, saj imajo »ameriški državljani pred njimi prednost«. V intervjuju za Fox News je izjavil, da »sočutje najprej pripada našim sodržavljanom« in da »levica bolj skrbi za ljudi zunaj naših meja kot za lastne državljane«.

Frančišek je v pismu ameriškim škofom kritiziral to interpretacijo, poudarjajoč, da »pravi Ordo amoris temelji na Jezusovi priliki o usmiljenem Samarijanu in spodbuja »bratstvo, odprto za vse, brez izjeme«. Opozoril je, da množične deportacije »škodujejo dostojanstvu številnih moških in žensk ter celotnih družin«.

Podpredsednik ZDA je pred kratkim uporabil srednjeveški katoliški koncept Ordo amoris za utemeljitev stališč, ki zagovarjajo napovedane deportacije in nehumane prakse z migranti. FOTO: Leah Millis/Reuters

Papežev odziv je povzročil ogorčenje v Beli hiši, kar povečuje verjetnost močno politiziranega boja za nasledstvo, ko bo Frančišek umrl.

Tudi če Frančišek preživi najnovejšo bolezen, opazovalci menijo, da je to verjetno prelomna točka, saj se papež usmerja od izvajanja reform k njihovemu utrjevanju. »Morda ne bo umrl zdaj, vendar seveda bo nekoč,« je dejal vatikanski uradnik. »Vsi umremo – on pa je 88-letni moški s pljučnimi težavami.«