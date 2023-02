Ob začetku vrha EU-Ukrajina v Kijevu sirene za zračni napad

V ukrajinski prestolnici Kijev so se danes tik pred začetkom vrha EU-Ukrajina oglasile sirene, ki opozarjajo na možnost zračnega napada, poročajo dopisniki francoske tiskovne agencije AFP. Voditelji institucij EU in Ukrajine bodo sicer danes razpravljali o podpori Ukrajini na njeni poti v EU in pri soočanju z rusko agresijo.

Novinarji AFP, ki so v ukrajinski prestolnici, poročajo, da so se tik pred začetkom vrha oglasile sirene, ki opozarjajo na možnost zračnega napada. Nato so se iz Kijeva razširile po vsej državi, poroča AFP.

Predsednik evropskega sveta Charles Michel je pred začetkom srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen na twitterju zapisal, da EU ne bo »nikoli popustila v odločnosti« pri podpori Ukrajini. »Podpirali pa vas bomo tudi na vsakem koraku vaše poti v EU,« je dodal.

Približevanje Ukrajine Evropski uniji bo ena od osrednjih tem današnjih pogovorov, na katerih sodeluje tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.