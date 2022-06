07.40 Velika Britanija bo Ukrajini poslala raketne sisteme dolgega dosega

Britanske oblasti so danes sporočile, da bodo po vzoru ZDA Ukrajini poslale raketne sisteme M270 dolgega dosega za večkratno izstrelitev in ji tako pomagale pri obrambi pred rusko agresijo. S tem so se britanske oblasti uprle svarilom ruskega predsednika Vladimirja Putina pred dobavo tovrstnega orožja Kijevu. Britanski raketni sistem za večkratno izstrelitev lahko v eni minuti izstreli 12 raket in z veliko natančnostjo zadene cilje na razdalji do 80 km, kar je veliko dlje od artilerije, ki jo ima Ukrajina trenutno v lasti. Britansko obrambno ministrstvo dodaja, da bodo ukrajinske sile v Veliki Britaniji usposabljali za uporabo raketnega sistema.

Ob predstavitvi najnovejše pomoči Ukrajini je obrambni minister Ben Wallace vztrajal, da morajo zahodni zavezniki Ukrajini še naprej dobavljati orožje, da bi ji omogočili zmago v vojni proti ruskim silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Velika Britanija podpira Ukrajino in prevzema vodilno vlogo pri oskrbi njenih junaških vojakov s ključnim orožjem, ki ga potrebujejo za obrambo svoje države. Ker se taktika Rusije spreminja, mora tudi naša podpora Ukrajini biti drugačna,« je dejal v izjavi. Pri tem je dodal, da bo raketni sistem za večkratno izstrelitev Ukrajini omogočil boljšo zaščito pred rusko uporabo artilerije dolgega dosega. London je Ukrajini doslej namenil že več kot 874 milijonov evrov vojaške podpore, vključno s sistemi zračne obrambe, več tisoč protitankovskimi raketami in različnimi vrstami streliva, več sto oklepnimi vozili in drugo opremo.

07.20 Zelenski obiskal čete na vzhodu: Vsi si zaslužite zmago

Predsednik Zelenski je opravil redek javno objavljen obisk zunaj Kijeva, blizu Severodonecka, kjer so ukrajinske sile zavzele ozemlje ruskih sil, poroča Guardian. Volodimir Zelenski je obiskal frontno črto, ki je blizu najhujših spopadov med vojaki njegove države in ruskimi silami na vzhodu. Zelenski je v nedeljo obiskal oblegano mesto Lisičansk, ki se nahaja le nekaj kilometrov južno od Severodonecka. Ukrajina trdi, da se tam bori v eni največjih kopenskih bitk v vojni. Zelenski je obiskal tudi Donbasovo mesto Soledar v redkem izletu ukrajinskega predsednika izven prestolnice Kijev od začetka ruske invazije 24. februarja, ki bi lahko bil njegov najbližji frontni črti.

»Šel sem z vodjo pisarne na vzhod. Bili smo v Lisičansku in Soledarju,« je povedal Zelenski v svojem večernem videonagovoru in dodal, da obiska ne bo podrobneje opisoval. V dveh ločenih videoposnetkih, objavljenih pozneje, je bil Zelenski prikazan, kako se pogovarja s vojaki v zaprtih zgradbah, podobnih bunkerjem, pri čemer je nekaterim podelil nagrade, nekatere pa nagovarjal. »Kar si vsi zaslužite, je zmaga – to je najpomembnejše. Ampak ne za vsako ceno,« je v enem od videoposnetkov dejal Zelenski.

Sergej Lavrov. FOTO: Russian Foreign Ministry/Reuters

06.58 Obisk Lavrova v Srbiji zaradi zaprtij zračnega prostora odpovedan

Obisk ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, ki je bil predviden danes in v torek, je odpovedan, ker so tri sosednje države Srbije svoj zračni prostor zaprle za njegovo letalo, so po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdili na ruskem zunanjem ministrstvu. Prečkanja svojega zračnega prostora letalu ruskega ministra ne dovoli Bolgarija, članica EU, poleg nje pa sta se za enak korak odločili še Severna Makedonija in Črna gora, ki si prizadevata za članstvo v uniji.

O odločitvi trojice držav je najprej poročal srbski časnik Večernje Novosti, kasneje pa jo je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass potrdila tudi tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova. Drug vir na ministrstvu je za rusko tiskovno agencijo Interfax sporočil, da je obisk Lavrova posledično odpovedan. Teleportacije naša diplomacija še ne obvlada, je dejal. Države članice EU so sicer že nekaj dni po začetku ruske invazije na Ukrajino konec februarja zaprle svoj zračni prostor za ruska letala. Srbija, ki si prav tako prizadeva za članstvu v EU, ohranja tesne vezi z Rusijo in se ni odločila za pridružitev obsežnim sankcijam, ki so jih države članice doslej na različnih področjih sprejele proti Moskvi. Lavrov naj bi se sicer v okviru obiska v Beogradu sešel s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, pogovori pa naj bi se med drugim vrteli okrog oskrbe države z ruskimi energenti.