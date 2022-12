Oboroženi obračun z divjimi prašiči

V nadaljevanju preberite:

V Rimu, kjer nekaj let niso sproti pospravljali ulic ali redno odvažali smeti, skratka, niso se ukvarjali z mestno higieno, so se na kupih odpadkov pred časom pojavili divji prašiči. Vendar jih niso pregnali, ko je bil še čas za to. Tudi lov nanje ni bil dovoljen, saj gre za urbano okolje. Potem so se prašiči tako namnožili, da se zdaj sprehajajo kar po ulicah in parkih, prevračajo smetnjake,­ nevarno ovirajo promet in ogrožajo mimoidoče. Včasih tudi koga napadajo.