Obtožbe na Ratzingerjev račun močno odmevajo

V nadaljevanju preberite:

Poročilo o spolnih zlorabah v Münchensko-freisinški nadškofiji, ki so ga objavili te dni, močno odmeva. Razlog za to so med drugim obremenilne ugotovitve na račun nekdanjega nadškofa Josepha Ratzingerja, kasneje papeža Benedikta XVI. Na podlagi ugotovitev iz poročila pa poteka tudi tožilska preiskava 42 primerov spolnih zlorab.