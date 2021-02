Od pravice reči vse do nasilja v demokraciji

Živčna scena

Medtem ko večina mirno brani pravico do svobodnega izražanja, se manjšina že nekaj noči vede vandalsko.

Foto: Nacho Doce/Reuters



Še druga bremena

Katalonskega glasbenika, ki provokativno rapa o monarhiji ter v svojih verzih in tweetih opleta tudi z nasiljem, neredki častijo kot junaka. Sploh odkar ga je sodišče v Lleidi obsodilo na zaporno kazen in so ga v torek zjutraj odvedli za zapahe, je velik del javnosti na njegovi strani. Čeprav agresija ne more biti prava pot k drugim, branijo njegovo pravico do svobodne besede tudi z razbijanjem po javnem prostoru.Zlasti v velikih mestih Španci že več dni preplavljajo ulice, češ zapor je prehuda kazen, v demokratični družbi lahko umetnik reče vse, kar misli. A medtem ko večina mirno brani pravico do kritičnega svobodnega izražanja, se manjšina že nekaj noči vede vandalsko.V Kataloniji, denimo, so se po poročanju tamkajšnje tiskovne agencije protestniki v četrtek zvečer zbrali mirno, potem pa so se v Barceloni odpravili pred sedež regionalnega notranjega ministrstva in začeli metati v policiste kamenje, pločevinke piva in petarde. Čeprav so protesti jasno artikulirani: braniti svobodo govora, so nekateri zažigali smetnjake in avtomobile ter razsajali pred prostori Caixabank in časopisa El Periódico. V prerivanjih med izgredniki in policisti je bilo do včeraj poškodovanih okoli 70 ljudi, mnogi med njimi huje, ker policisti uporabljajo penaste naboje, je 19-letno dekle izgubilo oko, v četrtek so pridržali najmanj 33 nasilnežev. Živčno je bilo še v drugih mestih po državi.Vznemirjanja ni malo niti v nacionalni politiki, kjer se zaradi primera Hasél krešejo strele med vladnimi socialisti in Unidas Podemosom. V radikalno levi koalicijski strankizahtevajo takojšnjo oprostitev tako za Haséla kakor za raperja, ki so ga zaradi spornih tvitov in glasbenih besedil pred leti prav tako obsodili na zapor, a se je zapahom izognil s prebegom v Belgijo. Premier, po svoje, izpostavlja – da v demokraciji, kakršna je Španija, nasilje ni dopustno, sploh pa da je v njej prostor tudi za najbolj »zloglasna in absurdna razmišljanja«. Ponoviti kaže, da je vlada pred dnevi napovedala določene popravke v kazenskem zakoniku, po katerih zaradi blatenja države in organov reda in miru, denimo, ne bo treba ravno v zapor. O svobodi govora je, tako premier Sánchez, vendarle dosežen družben konsenz.Pabla Haséla, ki te dni dviguje jezno ulico, v več ločenih sodnih postopkih niso bremenili (ali ne bremenijo) le izrekanja proti monarhiji, sploh nekdanjemu kralju, in opevanja terorističnih organizacij, od Ete, Grapa in Terre Lliure do Al Kaide. Kazensko so ga preganjali tudi zaradi groženj (s smrtjo priči v procesu proti policistu, ki je bil obtožen napada na mladoletno osebo, na koncu pa oproščen) in ker se je na novinarja spravil z razpršilcem, v katerem je bilo čistilo. V celoti naj bi raper, kot so izračunali pri Katalonski tiskovni agenciji, presedel v zaporu šest let in pol.Nekaterim se zdi prenasilen za junaka, a včeraj so ga na ulicah Barcelone branili tudi študentje: zanj in za vse zaprte independentistične voditelje so zahtevali izpustitev na prostost ... Zapor je v Kataloniji posebno konotiran.