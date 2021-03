Od razglasitve epidemije covida-19 v Sloveniji mineva leto dni

7.33 AstraZeneca dodatno zmanjšuje dobavo cepiva EU

6.50 Biden želi omogočiti dostop do cepiva proti covidu-19 za vse odrasle Američane do 1. maja

6.35 Mineva leto od prvič razglašene epidemije covida-19 pri nas

6.30 V Velenju zaradi reakcij po cepljenju danes odpadel pouk

Farmacevtska družba AstraZeneca je zmanjšala načrtovano dobavo cepiva proti covidu-19 Evropski uniji v prvem četrtletju za okoli 30 milijonov odmerkov, kar je tretjina pogodbenih obveznosti in za 25 odstotkov manj ob obljub, ki jih je to britansko-švedsko podjetje dalo minuli mesec.Zmanjšanje dobave bo dodaten udarec za evropski načrt cepljenja, ki ga že tako otežujejo zamude pri dobavi cepiva in počasen potek cepljenja v nekaterih državah. V dokumentu z 10. marca, ki so ga dobili predstavniki EU, piše, da družba zdaj pričakuje, da bo do konca marca dobavila 30,1 milijona odmerkov, aprila pa še 20 milijonov. Izvršni direktor AstraZeneceje 25. februarja v Evropskem parlamentu sicer dejal, da bo družba poskušala do konca marca dobaviti 40 milijonov odmerkov.Ameriški predsednik Joe Biden je v svojem prvem televizijskem nagovoru Američanom v času največje gledanosti v četrtek zvečer predstavil načrt za vrnitev ZDA »blizu normalnega stanja« do praznovanja dneva neodvisnosti 4. julija s pospešenim cepljenjem proti covidu-19. Napovedal je, da naj bi imel do 1. maja dostop do cepiva vsak odrasel Američan.Biden je slednje naročil guvernerjem ameriških zveznih držav, sam pa zagotovil, da bo zvezna vlada pod njegovim vodstvom storila vse, da se to uresniči. Med drugim bodo cepiva proti covidu-19 začeli kmalu pošiljati v 20.000 lekarn in 950 centrov v revnejših skupnostih po ZDA. Do konca maja naj bi bilo dovolj odmerkov cepiva za 255 milijonov odraslih v ZDA.Pred letom dni je takratni minister za zdravjerazglasil epidemijo covida-19. Število okuženih se je takrat v tednu po prvem potrjenem primeru okužbe povečalo na skoraj sto. V zadnjem letu je bila Slovenija več kot 60 odstotkov časa v razglašeni epidemiji, ki jo spremljajo omejitveni ukrepi.Šabeder, ki se je dan za tem poslovil s položaja ministra za zdravje, je pred letom dni razglasil epidemijo, ob čemer so tudi aktivirali državni načrt za ukrepanje ob pojavu epidemije. Še isti dan se je zaprla državna meja z Italijo, kjer so bile razmere zaradi izbruha covid-19 najhujše. Odhajajoča vlada je takrat tudi sklenila, da se s tednom za tem zaprejo šole, srednje šole in fakultete, da se odpovejo vse nenujne zdravstvene storitve v zdravstvu.V dneh za tem je zaradi epidemije ugasnilo javno življenje. S tem so pristojni želeli čim bolj zmanjšati stike med ljudmi ter s tem preprečiti nadaljnje širjenje novega koronavirusa. Protikoronski ukrepi so v zadnjih 365 dneh pomembno predrugačili naš vsakdanjik. Mnogo stvari, ki so bile do pred enega leta samoumevne, naenkrat več niso bile dostopne. Prva razglasitev epidemije je trajala 80 dni, do 31. maja.Ravnateljiz osnovne šole Mihe Pinterja Toleda v Velenju je staršem in učencem včeraj sporočil, da danes pri njih pouk odpade. Razlog je v tem, da je na bolniški kar 26 učiteljev, vsi pa zato, ker imajo močne reakcije po cepljenju proti covid-19. Cepili so namreč dve tretjini učiteljev na šoli, sedaj pa je toliko odstotnih, da jih ne morejo nadomestiti. Tako so za danes odpovedali celoten pedagoški proces na šoli. Odpovedan je tako pouk za vse učence od 1. do 9. razreda.