Omejitev izvoza bi preskrbo s cepivi samo še oslabila

Evropska unija in njena nekdanja članica se srečujeta z opaznimi težavami v njunih odnosih. O njih in o tem, kakšna utegne biti vloga Združenega kraljestva v svetu v prihodnosti, smo se pogovarjali z britansko veleposlanico v Sloveniji Tiffany Sadler.

Vse od januarja evropski predstavniki ugibajo o tem, ali so nekatera cepiva, ki so končala v Združenem kraljestvu, bila v resnici namenjena članicam EU. In ta ugibanja postajajo čedalje glasnejša. So njihovi pomisleki upravičeni?

Ne verjamem, da so upravičeni. Pojavljajo se obtožbe, da je Združeno kraljestvo blokiralo izvoz cepiv, ki jih je premier Boris Johnson jasno zavrnil. Država ni blokirala izvoza niti enega odmerka cepiva niti katere od komponent za njihovo izdelavo. V Združenem kraljestvu tudi ni v veljavi kakršna koli prepoved za izvoz cepiv. Tako kot EU smo tudi mi prejeli manjšo količino cepiv, kot smo jo naročili. V prvem četrtletju tega leta smo dobili približno tretjino pričakovanih odmerkov. In tako kot EU si želimo, da bi vsi proizvajalci okrepili svojo proizvodnjo za blaginjo vsega sveta.