Opazka o shujšanem Kim Džong Unu presenetila javnost

Severnokorejski voditelj ni ravno znan po zdravem načinu življenja. FOTO: Kcna via Reuters



Kim Džong Un še brez javno znanega naslednika

Severnokorejska televizija je objavila posnetek izjave enega od državljanov, ki je izrazil zaskrbljenost zaradi opazne izgube teže voditelja. O zdravju vrhovnega vodje je v državi običajno prepovedano javno razpravljati, zato je izjava poskrbela za precejšnje začudenje.BBC poroča, da so na državnem televizijskem kanalu zavrteli tudi posnetke, ki dokazujejo, da je Kim Džong Un res precej shujšal. Na enem od posnetkov je Un med prihodom na koncert, drugi je še bolj nenavaden, prav zaradi javnega komentiranja neimenovanega državljana. V petek je za državno televizijo namreč povedal: »Ko smo videli gospoda Kima takšnega, smo postali žalostni. Vsem so nam začele teči solze.«Kje tičijo razlogi, da je izjava pricurljala v javnost, še ni jasno. A eden od notranjepolitičnih komentatorjev je za BBC pojasnil, da so državni organi s posnetkom želeli pokazati, kako Kim Džong Un uspešno hujša. Režim v Pjongjangu namreč nikoli ne bi dovolil objave novic s kakršnokoli negativno noto. Vrhovni vodja je z izgubo teže dokazal pripadnost narodu, je še dodal komentator. Kim Džong Un pač propagandno platformo izkorišča za to, da poudarja svojo podobo voditelja, ki se noč in dan trudi za svoje ljudstvo.Zdravje Kim Džong Una sicer ni prvič na tapeti. Severnokorejski vodja pač nikoli ni bil znan po zdravem načinu življenja, tudi njegova prekomerna teža je bila v zadnjih letih več kot očitna. Je strasten kadilec, nekateri namigujejo, da precej pije. Pred očmi svetovne javnosti pa je nenehno od decembra leta 2011, ko je prevzel položaj od svojega pokojnega očetaA zakaj sploh razpredati o izgubi teže Kim Džong Una? Njegovo zdravstveno stanje, glede na to, da voditelj še nima naslednika, je pomembno prav v luči nasledstva. Prezgodnja smrt ali dolgotrajna nezmožnost vodenja države bi lahko privedla do nestabilnosti v regiji. Ni še jasno, ali bi se v tem primeru za položaj potegovala njegova sestra. V nasprotnem primeru bi položaj pripadel nekomu, ki ni iz družine Kim.Leta 2014 je Kim Džong Un iz javnosti izginil za približno 40 dni, kar je povzročilo kup gibanj, da je hudo bolan ali celo mrtev. Ko se je spet prikazal pred ljudmi, je pri hoji uporabljal palico. Pojavili so se namigi, da je prestal operacijo gležnja.Navedbe, da naj bi Kim Džong Un trpel zaradi sladkorne bolezni in putike, so za zdaj zgolj špekulacije, saj o zdravju severnokorejskega vodje doslej uradno v javnost ni prišla niti beseda.