Opoldne bo zasedal svet za nacionalno varnost

Potem ko je na vzhod Poljske v torek zvečer padla raketa in ubila dva človeka, se bo danes opoldne sestal Svet za nacionalno varnost (SNAV), so potrdili v kabinetu predsednika vlade. Zahod je sicer v odzivih na dogodek zadržan, po nekaterih navedbah pa naj bi šlo za raketo ukrajinske protiraketne obrambe.

Polski predsednik Andrzej Duda. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Eksplozija na Poljskem je vzbudila skrbi, da to pomeni vstop zveze Nato, katere članica je Poljska, v vojno, ki jo Rusija vodi proti Ukrajini. Vendar so se Bela hiša in zavezniki odzvali previdno, napetosti pa je poskušal umiriti tudi poljski predsednik, ki je dejal, da ni nedvoumnih dokazov o tem, od kod je priletela raketa. Ta naj bi bila sicer ruske izdelave.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem za dogodek ponoči obtožil Rusijo in napad označil za udarec v obraz skupini G20, katere voditelji se sestajajo na vrhu na indonezijskem Baliju. Rusko obrambno ministrstvo je krivdo po drugi strani kategorično zanikalo in vse obtožbe zavrnilo kot provokacije.

Zaradi eskalacije so se ob robu vrha G20 ponoči sestali voditelji držav G7 in nekaterih držav zveze Nato. Po sestanku je ameriški predsednik Joe Biden ocenil, da je malo verjetno, da je bila raketa, ki je padla na vzhod Poljske, izstreljena iz Rusije. Glede na nekatere navedbe ameriških predstavnikov bi lahko šlo za raketo ukrajinske protiraketne obrambe.

O nadaljnjih korakih naj bi se zahodne zaveznice odločile, ko bodo znane ugotovitve preiskave. Na izrednem zasedanju se bodo medtem danes ob 10. uri v Bruslju sešli stalni predstavniki pri zvezi Nato.