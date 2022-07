Opravičevanje ruske agresije je težava tudi v Sloveniji, opozarja Tanja Fajon

V nadaljevanju preberite:

Ukrajina je v zadnjih mesecih gostila mnoge evropske in zahodne politike, ki so s svojo prisotnostjo izkazali podporo napadeni državi. S tem namenom se je na pot podala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je Kijev obiskala kot prva visoka predstavnica Slovenije po nekdanjem premieru Janezu Janši. Med vrnitvijo domov je za Delo komentirala seznanjanje s prizori uničenja, dosedanjo in prihodnjo slovensko pomoč Ukrajini kot tudi domače dojemanje vojne ter njenih razsežnosti.