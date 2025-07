Bosna, 30 let pozneje: na Balkanu spet grozi kriza

V nadaljevanju preberite:

Za mednarodnega izobčenca je Milorad Dodik pravi »jetsetter« – vsaj ko gre za lete iz Moskve in v Moskvo. Konec marca, le nekaj dni po tem, ko je bil izdan nalog za njegovo aretacijo zaradi kršitve povojnega sporazuma v Bosni, je vodja srbske skupnosti v tej državi skočil na letalo za rusko prestolnico, da bi pokramljal z Vladimirjem Putinom. Nekoliko več kot mesec dni pozneje se je tja vrnil, da bi se pridružil pisani druščini politikov ob zaznamovanju 80. obletnice zmage Sovjetske zveze nad nacisti. Kremelj že dolgo neguje zavezništvo s prorusko usmerjenimi iredentisti in simpatizerji na obrobju Evrope. Njegovo dvorjenje Dodiku kaže, zakaj se tri desetletja po koncu vojne v Bosni evropski uradniki spet panično osredotočajo na to majhno, še vedno etnično razdeljeno državo – bojijo se, da se tam spet napovedujejo težave.