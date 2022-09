Orkan Ian razdejal Florido

Po besedah guvernerja Rona DeSantisa je Florida z orkanom Ianom doživela ujmo, ki se zgodi enkrat na 500 let. Milijoni prebivalcev »sončne države« so se znašli brez električne energije, vojaki nacionalne garde s helikopterji iščejo morebitne preživele med tistimi, ki se niso pravočasno umaknili – in mrtve.

Poškodovane ladje v Fort Myersu. Foto Marco Bello/Reuters

Floridčani se bojijo številnih žrtev, pa čeprav so vajeni orkanov. Tokrat pa so poblaznele vode neštete hiše preplavile do streh in čez ter kot igračke preobračale ladje in letala na letališčih. V Naplesu so fotografirali športni avto McLaren, vreden več kot milijon dolarjev, ki so ga narasle vode odnesle iz garaže.

Nekateri orkana niso jemali resno, posnetek s floridske Cocoa Beach. Foto Jim Watson/Afp

Naravno katastrofo je za Florido razglasil tudi zvezni predsednik Joe Biden, saj škodo že ocenjujejo na desetine ali celo stotine milijard dolarjev. Ian pa se je z zmanjšano močjo odpravil proti obalam Južne Karoline, kjer se bojijo njegove ponovne okrepitve.

Razdejanje na Floridi. Foto Giorgio Viera/Afp