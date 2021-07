Padanje okužb spremlja precejšnja previdnost

V nadaljevanju preberite:

Posledice rahljanja še niso vidne

Infografika: Delo

Odločitev o nošenju zaščitne maske je od 19. julija znova stvar izbire posameznika. Foto: Tolga Akmen/Afp



Odpiranje vrat cepljenim turistom

Od ponedeljka dalje cepljenim turistov iz EU in ZDA po prihodu na Otok ne bo več treba v karanteno. Foto: Niklas Halle'n/Afp

Ko je britanska vlada v Angliji pred nekaj več kot tednom dni odpravila še zadnje omejitve gibanja in zbiranja ljudi, je število okužb z virusom naraščalo in nekateri strokovnjaki so se bali, da je bila storjena usodna napaka, ne vedoč, da se je trend že obrnil. Vse od takrat so potrjeni primeri na Otoku v strmem upadu, nihče, niti stroka, pa natanko ne ve, zakaj.Na vrhu seznama mogočih razlag je visoka stopnja precepljenosti: na Otoku je namreč z dvema odmerkoma cepljenih že 70 odstotkov odraslih. K upadu so sicer lahko tudi pripomogli visoka stopnja prekuženosti, večja pazljivost ljudi, manjše število opravljenih testov oziroma kombinacija vsega naštetega.Ključno vprašanje, ki si ga te dni postavljajo v Združenem kraljestvu, je, ali je trend upadanja vzdržen. Trenutna statistika še ne odraža prehoda v zadnjo fazo rahljanja ukrepov, s katero so 19. julija v Angliji odpravili vse zakonske omejitve glede zbiranja ljudi, tudi za športne prireditve, odločitev o nošenju zaščitne maske pa je znova postala stvar izbire posameznika. Po dosedanjih izkušnjah se namreč posledice rahljanja ukrepov pokažejo šele čez dva tedna – v primeru Anglije torej od prihodnjega ponedeljka. Utvar o tem si ne dela niti politika: britanski premierje bil med prvimi, ki so opozorili, da morajo ljudje ostati previdni.»Mislim, da še nismo na točki, ko bi lahko ocenili, kakšen učinek na število okuženih bo imelo opuščanje omejitev. Še vedno se pripravljamo na to, da bomo imeli v prihodnjih treh tednih v bolnišnicah trikrat toliko obolelih kot zdaj,« je za Delo pojasnil, profesor virologije z univerze v Nottinghamu.V Združenem kraljestvu odkrijejo te dni v povprečju nekaj več kot 25.000 novih okužb na dan, kar je dvakrat manj kot pred dvema tednoma in daleč od najbolj pesimističnih napovedi, ki so spremljale nedavni »dan osvoboditve«, kakor so nekateri mediji poimenovali 19. julij.Profesorz Imperialnega kolidža v Londonu, ki je odigral eno odločilnih vlog pri vzpostavljanju ukrepov za omejevanje širjenja virusa, je v začetku meseca opozoril, da bi zaradi prehitrega sproščanja kmalu lahko imeli med 100.000 in 200.000 primerov na dan. Tega scenarija tudi po več kot tednu dni upadanja potrjenih primerov še vedno ni mogoče izključiti, je Ferguson v torek poudaril v intervjuju za BBC. Hkrati je napovedal, da bo pandemija covida-19 do jeseni na Otoku bolj ali manj stvar preteklosti.Takšne izključujoče se izjave kažejo, da je napovedovanje izhoda iz pandemije izziv ne samo za politike, ampak tudi strokovnjake. Med britanskimi je bilo v zadnjem času zaman iskati konsenz glede upravičenosti rahljanja ukrepov. Medtem ko so nekateri menili, da so poletni meseci najboljši čas za to in da Johnsonova vlada druge izbire tako rekoč nima, je mnoge skrbelo, da s tem zgolj izziva usodo in po nepotrebnem ogroža vzdržnost zdravstvenega sistema.Današnja odločitev vlade, da od ponedeljka vstop v Anglijo brez karantene znova omogoči cepljenim državljanom Evropske unije in Združenih držav Amerike, je bila, sodeč po odsotnosti večjih polemik, ena bolje sprejetih do zdaj. Ključni motiv zanjo sta želja po okrevanju britanskega turizma, ki je bil pred pandemijo ena najbolj dobičkonosnih gospodarskih panog, in strah, da bi ob vračanju v Evropo ameriški turisti zaradi omejitev izpustili glavne otoške zanimivosti.