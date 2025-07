Padli guverner bi bil župan Velikega jabolka

Nekdanji guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo je napovedal, da se bo za funkcijo newyorškega župana potegoval kot neodvisni kandidat. Na demokratskih internih volitvah za županskega kandidata je namreč Cuoma premagal progresivni demokratični socialist Zohran Mamdani.

Cuomo je v videoposnetku napovedal, da bo ostal v tekmi in se na županskih volitvah boril proti Mamdaniju, hkrati pa namignil, da bo poslej v kampanji nastopal s poudarjeno osebno noto. Do zdaj so mu očitali, da je od volilcev preveč oddaljen.

»Boj za rešitev našega mesta še ni končan,« je sporočil. »Na junijskih primarnih volitvah je glasovalo le 13 odstotkov Newyorčanov. Splošne volitve bodo novembra in na njih bom zmagal.«

New York, Veliko jabolko, kot ga tudi imenujejo, je po tradiciji bolj naklonjen demokratom kot republikancem, hkrati pa demokratski centrali ne ustreza, da je primarne volitve dobil demokratični socialist, ki bi bolj obdavčil bogataše. S tem ko se je v županske volitve kot neodvisni kandidat vključil Cuomo, bo očitno spodletela strategija demokratske centrale, da bi se na volitvah proti Mamdaniju združili z na videz neodvisnim kandidatom, v resnici pa bi na županski tekmi podprli favorita centrale demokratske stranke. Za župansko funkcijo se kot neodvisni kandidat poteguje tudi sedanji župan Eric Adams. Tudi Adams prihaja iz demokratskega gnezda. Očitno se bodo glasovi za favorite demokratske centrale razdelili med Cuoma in Adamsa.

Številne obtožbe o spolnih zlorabah

67-letni Cuomo je funkcijo guvernerja zvezne države New York opravljal med letoma 2011 in 2021. Zaradi številnih obtožb o spolnih zlorabah je po pozivu Joea Bidna, tedanjega ameriškega predsednika, odstopiti z guvernerske funkcije. Pred tem je opravljal naloge glavnega newyorškega tožilca. Sicer pa velja za politika, tesno povezanega z družino Clinton. Ob koncu prejšnjega stoletja je bil v administraciji Billa Clintona zadolžen za stanovanjske zadeve in urbani razvoj.

Tudi oče Andrewa Cuoma Mario je bil med letoma 1983 in 1994 guverner zvezne države New York. Ko se je Cuomo starejši potegoval za guvernersko funkcijo, je bil Andrew šef njegove kampanje. Ko je po izvolitvi delal za očeta, guvernerja, sta si razdelila naloge. Mario Cuomo je veljal za prijaznega, Andrew, tako kot oče po izobrazbi pravnik, pa je igral vlogo zoprnega policaja.