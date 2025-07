Komunistični norec, ki je pretresel temelje New Yorka

V nadaljevanju preberite:

Štiriindvajsetega junija letos je ves New York zadržal dih. V mestu, ki nikoli ne spi, se je zgodilo nekaj, kar so pričakovali le redki. Zohran Mamdani, 33-letni demokratični socialist in poslanec, je na demokratskih predizborih za župana odločno premagal političnega težkokategornika in nekdanjega guvernerja Andrewa Cuoma.

Mediji so dogodek opisali kot šokantno zmago in prelomni politični preobrat. Ta zmaga ni bila zgolj volilno presenečenje: bila je tudi politični potres, ki je zamajal temelje demokratske stranke. V New York Timesu so zapisali, da je bila zmaga najočitnejši dokaz do zdaj, da se znotraj stranke dogaja pomemben ideološki premik, pri čemer nekoč obrobna vprašanja postajajo del osrednje politične razprave.

V središču tega potresa je moški, poln nasprotij – nekdanji raper in sin svetovno priznanih intelektualnih ter umetniških elit, ki je zdaj demokratski kandidat za vodenje svetovne finančne prestolnice. Njegov vzpon je povzročil, da se poslovna skupnost odkrito boji »konca New Yorka, kakršnega poznamo«, je poročala agencija Bloomberg. Kdo je torej človek, ki se je z enega odstotka podpore v anketah povzpel na vrh in zrušil politično dinastijo?